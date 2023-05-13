Герой России рассказал, смогут ли ВС РФ сбить британские Storm Shadow Герой РФ Липовой: С-300, С-400, «Панцири» и «Шилки» способны сбить британские Storm Shadow

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СПУ Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300

У России вполне достаточно средств для уничтожения британских ракет Storm Shadow, которые Украина начала применять для обстрела новых регионов, заявил NEWS.ru герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Для этого могут быть применены системы С-300, С-400, «Панцирь», «Шилка», «Тунгуска».

У нас есть все средства для уничтожения этих ракет. Уверен, что наши С-300, С-400, «Панцири», «Шилки», «Тунгуски» собьют Storm Shadow, — подчеркнул Липовой.

Он отметил, что точное число полученных Киевом ракет неизвестно, однако само применение этих ракет в зоне российской СВО говорит об их немалом числе. Между тем эти ракеты не являются современными и стоят на вооружении многих стран НАТО с начала-середины 1990-х годов.

Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что 12 мая Луганск был обстрелян двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства, а также одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенной в США. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник предположил, что Киев нанес удар с целью запугать мирных жителей.