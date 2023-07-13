Герой России оценил публикацию Гурулевым обращения командующего 58-й армией Герой России Липовой заявил, что генерал Попов мог пострадать из-за публикации обращения Гурулевым

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Сергей Липовой

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в комментарии NEWS.ru заявил, что депутат ГД Андрей Гурулев в ответе перед обществом и избирателями за публикацию обращения экс-командующего 58-й армией ЮВО ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Собеседник подчеркнул, что Попов, фактически, пострадал из-за обнародования аудиозаписи с его голосом. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Это дело депутатов, народных избранников. И Гурулев вправе отвечать за свои поступки. За то, что сделал, он отвечает сам перед обществом, перед избирателями. Но в данной ситуации публично обнародовано, условно говоря, закрытое обращение, получив большой резонанс и у нас в стране, и за рубежом. Фактически, Попов за это пострадал, — подчеркнул Липовой.

Первый зампредседателя Совета Федерации и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак ранее раскритиковал Гурулева за публикацию обращения Попова о его отстранении от службы. В своем Telegram-канале сенатор пояснил, что высказывания военачальника носили конфиденциальный характер и не должны были стать достоянием общественности. Гурулев, по его словам, сделал из них «политическое шоу».

Накануне стало известно, что прославившийся успехами на Запорожском направлении Попов был отстранен от командования 58-й общевойсковой армией ЮВО ВС РФ. На записи, которую распространил Гурулев, утверждалось, что причиной такого решения стали резкие высказывания военачальника.

Как уточнил Попов, не имея права врать вышестоящему командованию, он «обозначил все проблемные вопросы», существующие в армии на сегодняшний день. После этого генерала сняли с поста за один день.