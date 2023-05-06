«Осторожно, новости»: герой мема «ломай меня полностью» погиб в ДТП

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о смерти героя мема «Ломай меня полностью» Шайдабека Эседуллаева, мужчина погиб в ДТП во Владимирской области. После приобретения популярности в Сети и участия в телевизионных программах мужчина работал вахтовым методом в разных регионах России.

По информации канала, ДТП произошло ранним утром на въезде в Гусь-Хрустальный, где последние годы проживал Эседуллаев. Источник пишет, что мужчина находился за рулем Volkswagen Polo, который занесло, в результате чего авто вылетело с дороги и снесло бетонное ограждение. Автомобиль Эседуллаева влетел в ограждение с газовым оборудованием, водитель погиб на месте, указывает канал.

В результате аварии близлежащие дома по улице Ольховая остались без газоснабжения.