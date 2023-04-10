Опубликовано видео ДТП, в котором погиб отец олимпийского чемпиона Сидакова В аварии погиб 56-летний отец олимпийского чемпиона борца-вольника Заурбека Сидакова

Фото: МВД Республики Северная Осетия - Алания

Отец олимпийского чемпиона по вольной борьбе Заурбека Сидакова погиб в автокатастрофе на федеральной трассе «Кавказ». По данным Telegram-канала Mash, авария произошла на 540-м километре дороги. 56-летнего Казбека Сидакова доставили в больницу живым, но медики не смогли его спасти.

Авария произошла в селе Зильги. Столкнулись три автомобиля. «Тойота», разворачиваясь, не уступила дорогу «Ауди», ту отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «ВАЗ-2114».

Telegram-канал «Новости Осетии» опубликовал момент ДТП. Известно, что Казбек Сидаков был пассажиром «Ауди». В районную республиканскую больницу мужчину доставили в тяжелом состоянии.

8 апреля в Петербурге на актрису дубляжа Елену Шульман наехал троллейбус. Женщина разговаривала по телефону и не заметила, приближающийся сбоку транспорт. Водитель не успел вовремя остановится. Актриса была доставлена в больницу с открытым переломом таза, травмой груди и живота, а также переломом левого бедра. На следующий день она скончалась от полученных травм.