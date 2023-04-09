Попала под троллейбус: как погибла актриса Шульман, озвучившая «Лунтика» Озвучившая 656 фильмов актриса дубляжа Елена Шульман скончалась в результате ДТП с троллейбусом, не дожив одного дня до 54-летия

Фото: tyeplay/vk.com

Российская актриса кино, профессиональный диктор, мастер дубляжа и закадрового озвучивания Елена Шульман

8 апреля на 54-м году жизни скончалась российская актриса дубляжа Елена Шульман. Она погибла в результате ДТП с троллейбусом на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. Информацию о смерти актрисы в своем Telegram-канале сообщил ее коллега, актер дубляжа Дмитрий Череватенко. Что известно о смертельном ДТП и чем запомнилась ушедшая из жизни Шульман — в материале NEWS.ru.

Когда произошла авария

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 7 апреля в 17:42 мск у дома 13 по Загородному проспекту. Водитель троллейбуса совершил наезд на Шульман. Следователи ГУ МВД России проводят доследственную проверку.

Какие подробности ДТП известны

Telegram-канал Mash опубликовал момент смертельного ДТП. На кадрах видно, как Шульман, разговаривая по телефону, сошла с тротуара на проезжую часть и не заметила приближающийся сзади троллейбус.

Представитель комитета транспорта Санкт-Петербурга рассказал «Фонтанке» подробности случившейся трагедии: «Женщина обходила людей, стоявших на остановке, и вышла на проезжую часть прямо перед подъезжающим троллейбусом. Водитель применил торможение, но женщина всё равно попала под колесо».

По данным Mash, актрису дубляжа госпитализировали с открытым переломом таза, травмой груди и живота, а также переломом левого бедра. От полученных травм Шульман скончалась в реанимации 9 апреля, не дожив одного дня до 54-летия.

Что известно о Елене Шульман, кого она озвучила

Елена Шульман родилась 10 апреля 1969 года в Одессе и получила высшее театральное образование. Больше 15 лет она занималась дубляжом зарубежных кинокартин и сериалов. Шульман озвучила героинь 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и выступила режиссером дубляжа в 46 проектах.

В Санкт-Петербурге Шульман активно работала со студиями «Нева-фильм» и «Ленфильм». Она озвучила сотни ролей. Среди самых запоминающихся — Мэри Джейн из первой трилогии о «Человеке-пауке» и Мэри Морстен из сериала «Шерлок». Также ее голосом говорили Рамонда («Черная Пантера»), Настасья («Три богатыря»), Карен Уиллер («Очень странные дела»), Дори («В поисках Немо») и многие другие.

Кроме того, Шульман дублировала таких известных актрис, как Марион Котийяр, Линдси Лохан, Дрю Бэрримор и Сигурни Уивер. В популярном российском мультсериале «Лунтик» Елена подарила голос сразу нескольким героям — кузнечику Кузе, пчеле Бабе Капе и Светлячку.

Фото: tyeplay/vk.com Российская актриса кино, профессиональный диктор, мастер дубляжа и закадрового озвучивания Елена Шульман

Как на смерть Шульман отреагировали коллеги

Генеральный директор студии «Нева-фильм» Олег Березин выразил соболезнования родным и близким погибшей актрисы дубляжа. В студии озвучивания Red Head Sound назвали ее смерть огромной и невосполнимой потерей для всей индустрии.

В произошедшее не может поверить и коллега Шульман Дмитрий Череватенко.

«У всех в голове не укладывается, что это произошло... А завтра, к слову, 10 апреля, Елена могла бы отпраздновать свой 54-й день рождения... Огромная и невосполнимая потеря для всей индустрии. Помним и скорбим!» — написал Череватенко в своем Telegram-канале.

Кто еще из петербургских актеров умер в начале апреля

9 апреля стало известно о смерти актера Вадима Волкова. Он скончался в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни. О его уходе из жизни сообщили на странице Молодежного театра на Фонтанке в социальной сети «ВКонтакте». Причина смерти актера не называется.

«На 60-м году жизни скоропостижно скончался Вадим Кимович Волков, талантливый артист и прекрасный человек. <...> Приносим искренние соболезнования семье, родным и друзьям артиста», — говорится в сообщении.

Известно, что до прихода в труппу Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков работал в театре имени Ленинского комсомола, Формальном театре, сотрудничал с Творческими мастерскими при СТД, с театрами имени В. Ф. Комиссаржевской и «Приют комедианта». Он также снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Литейный, 4».