Актриса дубляжа Шульман скончалась после серьезной аварии

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Елена Шульман

9 апреля на 54-м году жизни скончалась российская актриса дубляжа Елена Шульман, сообщает группа «Русский дубляж» во «ВКонтакте». Авторы публикации рассказали, что женщина погибла в результате серьезной аварии. Коллеги актрисы высказали слова соболезнования в память о ней.

Сегодня рано утром после серьезной аварии ушла из жизни Елена Шульман. Тяжелейшая утрата. Скорбим и помним, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, Шульман сбил троллейбус. Официально эта информация не подтверждалась.

Шульман запомнилась россиянам своей озвучкой Мэри Уотсон из британского сериала «Шерлок», Мэри Джейн из первых частей «Человека-паука», а также нескольких персонажей из мультсериала «Гравити Фолз». Помимо этого, она дублировала на русский язык речи героев игр Dota 2 Luna, Winter Wyvern и League of Legends.

Ранее на 86-м году ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев. Причина его смерти не уточняется.