Умер актер Борис Чунаев

На 86-м году ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев, сообщили представители театра «Ленком» на официальном сайте. Причина смерти не уточняется.

Сегодня пришло тяжелое известие. На 85 году жизни умер Борис Николаевич Чунаев, заслуженный артист РСФСР, ведущий артист нашего театра, яркий талантливый исполнитель ролей в легендарных спектаклях Марка Захарова «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки» («Затмение»), «Юнона и Авось», — говорится в сообщении.

Артист работал в театре на протяжении почти 60 лет — с 1967 года. Зрителям он был знаком по таким работам в кино, как «Каменная башка», «Чайка», «Олигарх», «Досье детектива Дубровского», «Поминальная молитва», «Самый последний день», «Убить дракона» и «Баллада о старом оружии».