Генпрокуратура передала в суд дело о мятеже банды Басаева

https://static.news.ru/photo/e9fae298-65fc-11eb-abc5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Южный окружной военный суд сотрудниками Генеральной прокуратуры России было передано уголовное дело участников вооружённого мятежа, осуществлённого бандой Шамиля Басаева в 1999 году на территории Дагестана. Об этом 3 февраля сообщили представители пресс-службы надзорного ведомства.

Нападение террористов на Дагестан, послужившее началом второй чеченской войны, началось в августе 1999 года. В состав группировки входили от 400 до 1,5 тысячи радикалов. Ими руководили Басаев и Хаттаб. Они захватили ряд населённых пунктов в Ботлихском районе республики.

Генпрокуратура передала в Южный окружной военный суд дело, которое было заведено в отношении уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края.

Их обвиняют в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 2 ст. 209 УК РФ («Участие в банде»), ст. 279 УК РФ («Бандитизм»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Уголовное дело направлено в Южный военный окружной суд для рассмотрения по существу, — говорится на сайте Генпрокуратуры.

После нападения на Дагестан на борьбу с преступниками отправили бойцов 136-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны РФ и 102-й отдельной бригады внутренних войск МВД РФ, а также местные сотрудники милиции. Кроме того, по всему региону сформировались отряды ополченцев. Бои продолжались до конца августа. В итоге террористов удалось вытеснить обратно в Чечню.

В сентябре 1999-го около 1,5 тысячи радикалов вновь атаковали Дагестан, захватили селения и высоты в Новолакском районе. В ходе ожесточённого противостояния федеральные войска отбили у боевиков так называемую «Кадарскую зону» и Новолакский район, после чего вышли к административной границе Чечни. Этого удалось добиться к 17 сентября.

В том же месяце Кремль принял решение уничтожить экстремистов на территории Чечни. Операция завершилась в апреле 2009 года. В результате противостояния погибли 280 и были ранены более 800 военнослужащих РФ, силовиков и мирных жителей.

Как ранее писал NEWS.ru, летом прошлого года ФСБ, МВД и Следком задержали в Крыму двоих членов банды террористов Шамиля Басаева и Амира Хаттаба. По данным ведомств, полевые командиры (Оба — уроженцы Ставрополья) принимали участие в нападении на Дагестан в 1999 году.