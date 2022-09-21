Генетик рассказал, признаком какой болезни может быть быстрая утомляемость Генетик Ракитько: 14% россиян имеют риск возникновения синдрома Жильбера

Фото: Shutterstock

Результаты исследования, проведенного медико-генетическим центром Genotek, показали увеличения темпов распространения среди россиян такого заболевания, как синдром Жильбера. Эта редкая генетическая болезнь, которая относится к печеночному типу желтухи и сопровождаться такими симптомами, как быстрая утомляемость, тяжесть, слабость, тошнота и изжога. Реже у больных могут наблюдаться пигментные пятна на теле и лице. Как рассказал генетик Александр Ракитько, риск его возникновения есть у порядка 14% россиян, пишет LIVE24.

У людей с подобным заболеванием начинает нарушаться процесс деятельности фермента билирубин-UGT, что провоцирует легкую степень гипербилирубинемии, как и последующую желтизну кожных покровов и глазных склер, — рассказал специалист.

У большинства болезнь протекает бессимптомно и не несет угрозы для жизни, однако увеличивает шансы развития желчнокаменной болезни, холецистита и дискинезии желчевыводящих путей.

Иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что после появления штамма коронавируса «омикрон» люди стали жаловаться на такие последствия заболевания, как физическая слабость и снижение скорости реакции. Эксперт рассказал о случаях, когда пациентам приходится прикладывать вдвое больше усилий для выполнения повседневных дел.