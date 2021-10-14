Генерал ФСБ разрушил стереотип о мигрантах-преступниках из Средней Азии

СМИ преувеличивают опасность мигрантов из Средней Азии, заявил в разговоре с «Радио 1» член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. Преступления совершают другие, а люди приписывают их гражданам Таджикистана и Узбекистана.

Мы очень часто демонизируем преступность граждан нашего ближнего зарубежья и стран Балтии. Доля преступности, совершённая этими людьми, составляет не более 3%. Очень часто мы воспринимаем за этническую преступность действия наших граждан из северокавказских республик, которые прибывают в Москву и совершают тут чёрти что. И всегда так: дагестанец совершил преступление, а расплачиваются за это таджики и узбеки, — сказал Михайлов.

Он добавил, что подавляющее большинство попавших под «миграционную амнистию» узбеков — законопослушные граждане. Михайлов считает, что 99% из них были на территории России незаконно, но преступлений не совершали.

Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов сообщил, что основная причина депортации мигрантов из России — нарушение сроков пребывания в РФ. Так он прокомментировал объявленную «миграционную амнистию», которая разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана.

Член президиума Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что эта амнистия приведёт к росту криминогенной напряжённости. Более того, даже будет угрожать национальной безопасности страны.