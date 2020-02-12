https://static.news.ru/photo/4b407734-4d80-11ea-87cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума РФ 12 февраля текущего года приняла во втором чтении проект закона об исключении административного наказания за демонстрацию символов нацизма или экстремистских течений, при условии формирования негативного отношения к подобным идеологиям.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне граждане захотят чаще вспоминать подвиги фронтовиков, сражавшихся за Родину. Например, публиковать на своих страницах в соцсетях киноленты, старые фотокарточки, где могут демонстрироваться нацистские символы, пишет ТАСС. Однако подобные материалы могут осуждать преступления гитлеровцев.

Эти благие действия не будут попадать под наказание, — считает глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание за демонстрацию нацистской символики. Документ позволяет использовать символику и атрибутику Третьего рейха в произведениях науки, литературы и искусства.

Он вносит поправки в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности», писал ранее NEWS.ru.