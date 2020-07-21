ГД приняла во втором чтении законопроект о кальянах, вейпах и снюсах

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Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, распространяющий антитабачное законодательство на вейпы, кальяны и снюсы.

Законопроект был внесён в Госдуму группой сенаторов в 2017 году и принят в первом чтении в декабре 2019 года.

Проектом закона предлагается распространить положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, в том числе на кальяны, а также ввести административную ответственность за нарушение запретов, связанных с их использованием и оборотом.

Кроме того, на электронные сигареты, вейпы и кальяны распространяется административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления электронных курительных изделий полагается штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, за те же действия, совершённые родителями, — от двух до трёх тысяч рублей. За курение никотиносодержащих веществ на детской площадке будет налагаться штраф от двух до трёх тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно новой версии документа, гражданам запретят курение табака, кальянов и электронных сигарет в коммунальных квартирах.