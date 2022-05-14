Гастроэнтеролог развеял миф о тяжёлых последствиях проглатывания косточек Гастроэнтеролог Вялов рассказал о последствиях проглатывания косточек для организма

Фото shutterstock.com

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в беседе с NEWS.ru рассказал о последствиях проглатывания косточек для организма. По его словам, если говорить о мелких косточках или семенах (мак, семена подсолнуха), длина которых меньше размера внутренней пищеварительной системы, то они без проблем выйдут естественным путём и нигде не застрянут. Однако в случае если длина большая, как, к примеру, косточки от авокадо или персика, то, скорее всего, они застрянут в пищеводе и человек это почувствует.

Даже если она не застрянет в пищеводе, то, скорее всего, она провалится в желудок и будет лежать там какое-то длительное время, пока через день, два, три или неделю косточку не добьёт соляная кислота и она не станет более мягкой и способной протиснуться через пищеварительную систему и выйдет естественным путём, — объяснил гастроэнтеролог.

Вялов заметил, что в отношении косточек никто и никогда не задумывается о семенах помидоров.

Все думают про маковые зёрнышки, подсолнух, про что-то ещё. По сути, семена не перевариваются и транзитом проходят через весь организм. У человека просто нет ферментов, чтобы их переварить полностью. Всегда люди едят помидоры, по поводу помидорных семечек никто никогда не загонялся и все спокойно ели. По поводу остальных все начинают думать: застрянет, не застрянет и что произойдёт. Если апеллировать к опыту помидоров, мы все прекрасно знаем, что ничего не случится, — подытожил врач.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что синдром раздражённого кишечника может быть одним из симптомов развития у человека опухоли. Он отметил, что подобные симптомы являются признаком более серьёзных заболеваний. Гинзбург добавил, что человек ни в коем случае не должен заниматься самолечением в подобных случаях.