ФСИН отозвала ходатайство о заключении под стражу главы «Альянса врачей»
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:12, 11 августа 2021
Анастасия ВасильеваФото: anastasy/instagram.com
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Федеральная служба исполнения наказаний отозвала своё ходатайство о заключении в СИЗО главы профсоюза «Альянс врачей» (признан в России НКО-иноагентом) Анастасии Васильевой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Васильевой Дмитрия Джулая.
На данный момент Васильевой назначена мера пресечения в виде запрета определённых действий.
В ходе сегодняшнего заседания в Преображенском суде Москвы представитель ФСИН заявил, что отзывает свое ходатайство об ужесточении меры пресечения Васильевой и просит его вернуть в службу для устранения недостатков, — рассказал Джулай.
Преображенский суд подтвердил, что не рассмотрел ходатайство ФСИН, так как оно было отозвано.
Ранее ФСИН потребовала ужесточить меру пресечения Васильевой. Ей вменяется подстрекательство к нарушению санитарных правил. По мнению следствия, из-за призывов Васильевой и других обвиняемых люди, в том числе больные коронавирусом, вышли в январе на несогласованный митинг и тем самым создали угрозу массового заболевания.