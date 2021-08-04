Во ФСИН потребовали ужесточить меру пресечения главе «Альянса врачей»

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) обратилась в суд с требованием изменить меру пресечения главе профсоюза «Альянс врачей» (признан в России иноагентом) Анастасии Васильевой. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на её адвоката Дмитрия Джулая.

В настоящее время Васильева находится под запретом определённых действий. Во ФСИН настаивают на её заключении под стражу. По словам юриста, данное требование во ведомстве обосновали несколькими опозданиями Васильевой на 3-5 минут.

Адвокат добавил , что решение суда по ходатайству ФСИН будет оглашено 11 августа. Комментарий ведомства агентству получить пока не удалось.

Васильевой вменяется подстрекательство к нарушению санитарных правил. По мнению следствия, из-за призывов Васильевой и других обвиняемых люди, в том числе больные коронавирусом, вышли в январе на несогласованный митинг и тем самым создали угрозу массового заболевания. В числе других фигурантов уголовного дела брат и соратники оппозиционера Алексея Навального, муниципальный депутат Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алёхина.

Ранее сообщалось, что прокуратура попросила два года ограничения свободы для соратницы Навального Любови Соболь, которая также проходит по данному делу.