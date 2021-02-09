ФСБ рассекретила документы о массовых казнях в Крыму

https://static.news.ru/photo/0f027b9a-6b80-11eb-aff7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ рассекретила новые архивные документы, раскрывающие ранее неизвестные факты массовых убийств нацистами мирных жителей в концлагере «Красный» в Крыму во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма со ссылкой на его вице-спикера Владимира Бобкова, одним из наиболее важных документов является копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства советских граждан для сбора доказательств в отношении арестованного оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа.

Этот преступник, который лично принимал участие в уничтожении мирных граждан в Крыму, был повторно арестован в ФРГ в 1967 году и осуждён на пожизненное заключение за убийство почти 13,5 тысячи человек. Несмотря на такой суровый приговор, Цапп вышел на свободу в 1986 году и прожил долгую жизнь, скончавшись лишь в 94 года, — цитирует РИА Новости Бобкова.

Он отметил, что данное уголовное дело в 1970-х годах стало настоящим детонатором, после чего начался массовый сбор информации для будущих судебных процессов против нацистов.

Рассекреченные протоколы допроса свидетелей событий в концлагере «Красный» позволяют сделать выводы о тех страшных эпизодах истории. Среди архивов — свидетельства переводчиков, завербованных фашистами и ставших соучастниками преступлений в симферопольской тюрьме гитлеровской службы безопасности СД.

Наиболее важными стали свидетельские показания мирных жителей, которые позволяют подтвердить ранее обнаруженные, но не доказанные факты. Например, протокол допроса одной из жительниц послевоенного Старого Крыма даёт основания добавить фамилии подпольщиков группы Цыганкова на стену скорби мемориала, — объяснил вице-спикер Госсовета.

Рассекреченные материалы переданы руководству Центрального музея Тавриды.

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