https://static.news.ru/photo/52b6c65c-4381-11ea-8833-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности РФ проверяет женщину, угрожавшую взорвать самолёт в столичном аэропорту Домодедово. Силовики обследуют её багаж и проводят «профилактические мероприятия» в отношении задержанной.

Остальным пассажирам уже вернули личные вещи. Никаких опасных предметов ФСБ не обнаружила, пишет «Интерфакс».

Дополнительной специальной проверкой пассажиров и багажа никаких угроз безопасности не обнаружено. Пассажирам лайнера выдан багаж, они следуют своими маршрутами, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 30 января 2020 года. Самолёт авиакомпании S7, следовавший из Симферополя, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Пассажирка угрожала взорвать лайнер. Экипаж сообщил диспетчерам воздушной гавани, что женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что в ней бомба. Она не предъявила никаких требований.

По предварительным данным, нарушительницей оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева. Её задержали на борту, писал NEWS.ru.