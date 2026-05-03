Фрикадельки как в детстве, но вкуснее в сто раз: сочная подливка и мясные шарики, тающие

Фрикадельки с подливкой — тот самый ужин, который собирает всех за столом. Блюдо простое, но за счет соуса получается особенно сочным и ароматным. Даже из обычного фарша можно сделать настоящий домашний хит без лишних затрат.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной — 500 г;
  • Лук — 1 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Сметана — 100 г;
  • Томатная паста — 1 ст. л.;
  • Мука — 1 ч. л.;
  • Вода — 1 стакан;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Растительное масло — 30 г;
  • Соль, специи, зелень — по вкусу.

Приготовление

Лук мелко нарежьте, морковь натрите и быстро обжарьте на масле до мягкости. Смешайте сметану с томатной пастой, добавьте воду и влейте к овощам — получится основа для подливки. Доведите до легкого кипения.

Фарш соедините с яйцом, солью, специями и зеленью, хорошо перемешайте и слегка отбейте. Сформируйте небольшие шарики и выложите прямо в соус. Тушите под крышкой около 20 минут, периодически переворачивая. В конце добавьте разведенную в воде муку — соус станет гуще и насыщеннее. Подавайте с любым гарниром: получается сытно, просто и очень по-домашнему.

