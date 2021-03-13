Французский историк назвал стереотипы о россиянах за границей

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Историк и специалист по туризму Лоран Тиссо перечислил стереотипы о жителях России, существующие за границей.

Эксперт отметил, что стереотипы есть о каждом народе. Так, многие считают итальянцев бабниками, французов — плохо пахнущими, американцев — необразованными, британцев — любителями выпить, китайцев — бескультурными, а немцев — путешествующими в носках и сандалиях.

По словам Тиссо, россиян считают шумными, грубыми, невежливыми и даже асоциальными. Однако, отметил он, у этих мифов есть историческое объяснение: Россия долго была «замкнута в себе», а её жители начали путешествовать по Европе и Западу после падения Берлинской стены.

Причём с несколько «реваншистским» настроем, стремлением наверстать упущенное время, консюмеризмом и высокомерием, — подчеркнул историк.

Он добавил, что при общении с русскими иностранцы часто жалуются на их неумение притворяться, так как если они чем-то недовольны, то об этом узнают все вокруг, передаёт Le Figaro.

Как писал NEWS.ru, ранее ведущий научный сотрудник Социологического института РАН в Санкт-Петербурге доктор социологических наук Жанна Чернова сообщила, что россиянки чаще занимаются бытом, заботятся и воспитывают детей, потому что мужчинам «есть на кого переложить эти домашние обязанности».