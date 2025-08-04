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04 августа 2025 в 10:29

ФНС сняла ограничения с банковских счетов Юрия Антонова

Юрий Антонов Юрий Антонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба сняла все ограничения на операции по счетам композитора и народного артиста России Юрия Антонова, передает РИА Новости. Информация об этом содержится в базе «Контур.Фокус», которая отслеживает данные по налогоплательщикам.

Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют, — сказано в материалах.

На 18 и 21 июля в системе фиксировались решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по ряду счетов Антонова. Сейчас соответствующие записи пропали. Известно, что артист зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, основное направление деятельности — исполнительское искусство.

Ранее стало известно, что юмористка Елена Воробей (настоящее имя — Елена Лебенбаум) полностью рассчиталась с Федеральной налоговой службой — теперь за ней нет долгов. Судебные разбирательства также прекращены, ее банковские счета работают стабильно. О задолженности Воробей перед ФНС стало известно в июне. Долг составлял 28 тысяч рублей и был связан с ее ИП, занимающимся искусством и организацией мероприятий.

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