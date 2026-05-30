Флокс-хамелеон: за один сезон его шапки успевают побывать и белыми, и оранжевыми — не боится дождей

Флокс «вихрецвет» — это уникальный сорт, который превращает обычный сад в живой калейдоскоп благодаря своей главной особенности: цветки меняют окраску прямо на глазах в течение всего сезона.

В начале цветения бутоны распускаются чисто-белыми, но через несколько дней на лепестках появляются яркие оранжевые штрихи и мазки, которые постепенно разгораются, и к середине лета куст буквально пылает густым лососево-оранжевым пламенем. При этом соцветия-метелки остаются плотными и пышными, достигая 15–18 см в диаметре, а высота куста — около 70 см.

«Вихрецвет» обладает фантастической устойчивостью к непогоде: не боится дождей, не выгорает на палящем солнце и сохраняет декоративность до самых заморозков. Цветет этот красавец с июля до конца сентября, источая нежный аромат летнего меда и липы.

Посадите этот удивительный цветок-хамелеон, и он будет радовать вас невероятной игрой красок все лето.

