Финансист рассказал о главных рисках инвестирования в криптовалюту Финансист Еременко рассказал о главных рисках инвестирования в криптовалюту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На рынке криптовалюты назрел кризис полупроводников, который напрямую влияет на компонентную базу, это можно назвать одним из главных рисков инвестирования в криптовалюту на данный момент, заявил международный финансовый консультант Василий Еременко в разговоре с РИАМО. Он напомнил, что сейчас европейцы страдают от энергетического кризиса, цены на этот ресурс постоянно растут.

Мы все знаем, что в рамках компонентной базы продолжается кризис полупроводников и он далек от завершения. То есть компонентная база под угрозой. У нас в Европе как минимум энергетический кризис, в мире он назревает, потому что цены на энергоносители непрерывно растут продолжительное время. То есть биткоин и другие криптовалюты со всех сторон находятся под давлением, — рассказал Еременко.

Более того, дополнительными негативными факторам, влияющими на отрасль, являются меры регулирования рынка государством, а также различные интервенции. Также Еременко подчеркнул: сфера криптовалюты является достаточно маленькой в сравнении с другими, поэтому говорить о ее надежности не имеет смысла.

13 июня стоимость биткоина достигла минимального значения с декабря 2020 года. Курс криптовалюты опустился ниже отметки в $25 тысяч.