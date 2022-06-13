Курс биткойна опустился до минимума с декабря 2020 года

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Стоимость биткоина достигла минимального значения с декабря 2020 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные биржи Binance. Курс криптовалюты опустился ниже отметки в 25 тысяч долларов. По состоянию на понедельник, 13 июня, 06:45 цена криптовалюты достигла отметки $25 561. Падение на уровне 6% также показала платформа CoinMarketCap.

Отмечается, что общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась до $1,2 триллиона впервые с июля 2021-го. Эксперты объясняют падение стоимости биткоина несколькими факторами: уменьшение котировок на фондовом рынке и повышение ставки ФРС США, а также резкое обесценивание стейблкоина TerraUSD, который должен соответствовать доллару. Стоимость самой популярной криптовалюты может опуститься до $15 тысяч.

Экономист Оксана Карпенко ранее заявила, что Россию в современных реалиях не ждут ни дефолт, ни банкротство. Эксперт при этом уточнила, что одно не обязательно следует из другого. Она добавила, что понятие банкротства применимо только к физическим лицам и компаниям, так как государство продолжает платить по своим обязательствам даже после объявления о дефолте. Вашингтон ранее признался, что пытается добиться такой ситуации, при которой РФ пришлось бы сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резервов.