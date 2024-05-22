Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» оказался должником Владелец авто террористов из «Крокуса» задолжал приставам пять тысяч рублей

Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Диловар Исломов

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов задолжал судебным приставам около пяти тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Штраф был назначен за нарушение правил движения за рулем Renault Symbol, который использовали участники атаки.

По данным Федеральной службы судебных приставов, на имя мужчины выписан штраф за административное нарушение. Оно датируется 23 января 2024 года, место совершения — Тверская область. Сумма взысканий от ГИБДД составляет 4890 рублей, штраф на данный момент не оплачен. Исполнительное производство было заведено 18 апреля — после совершения теракта.

Согласно сервису Avtoface, из-за штрафа автомобиль получил запрет на регистрационные действия. Ограничения были наложены 22 апреля.

Ранее четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать постановления о продлении им срока ареста до 22 августа, следует из картотеки столичных судов общей юрисдикции. Уточняется, что некоторые другие фигуранты оспорили пролонгацию.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям, а затем подожгли помещение. По последним данным, жертвами атаки стали 145 человек. В общей сложности по делу задержаны 12 фигурантов.