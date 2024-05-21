Обвиняемые в теракте в «Крокусе» не обжаловали продление ареста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус сити холле» не стали обжаловать постановления о продлении им срока ареста до 22 августа, следует из картотеки столичных судов общей юрисдикции. Уточняется, что некоторые другие фигуранты оспорили пролонгацию.

По данным базы судов, постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни вступили в силу. Напомним, Басманный суд Москвы на прошлой неделе продлил арест всем обвиняемым до конца лета.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжат держать в одиночных камерах московского СИЗО «Лефортово». По данным канала, их должны были перевести в более просторные камеры, но сотрудники правоохранительных органов отказались от этой идеи из опасений, что другие заключенные на эмоциях могут устроить над ними самосуд.

Telegram-канал Baza в четверг, 16 мая, информировал, что еще по крайней мере пять человек проходят по уголовному делу о теракте в Подмосковье. По предварительным данным, все подозреваемые являются гражданами Таджикистана.