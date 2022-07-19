Фермер назвал главную причину массовой гибели пчел Фермер Голичков: пчелы массово гибнут, когда питаются на обработанных химикатами полях

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Пчела

Пчелы массово гибнут, когда питаются на обработанных химикатами полях, сообщил фермер подмосковного пчеловодческого хозяйства Владимир Голичков «Радио 1». Посещая такие поля, насекомые отравляются и заболевают.

Вопрос взаимодействия местных аграриев и пчеловодов. Растениеводы сажают культуры, которые подвергаются обработке. Пчёлы, посещающие такие плантации, подвергаются заболеваниям и отравлениям. Массовая гибель пчел — это следствие обработки полей химикатами, — сказал Голичков.

Еще одной опасностью для пчел он назвал клеща варроа, обитающего почти по всей России и переносящего опасные болезни. С этим клещом можно бороться специальными препаратам, отметил Голичков.

Кроме того, одни пчелы могут заражаться от других, которых разводят в личном хозяйстве и не исследуют на предмет болезней. Для решения этой проблемы фермер предложил легализовать неофициальное пчеловодство.

В 2021 году пчеловод Игорь Иванов сообщил о массовой гибели пчел в России, из-за которой может начаться продовольственная катастрофа. Он отмечал, что ульи пустуют по всей стране.

Ранее в любви к пчеловодству призналась певица Бейонсе. Она рассказала, что у неё есть два улья, в которых живут 80 тысяч пчёл. Певица добавила, что в течение года насекомые дают ей сотни банок мёда.