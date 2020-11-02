Певица Бейонсе рассказала о своём необычном хобби

https://static.news.ru/photo/f758682c-1d3e-11eb-8cc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Певица Бейонсе рассказала, что в свободное время занимается пчеловодством. По словам артистки, в настоящее время у неё есть два улья, в которых живут 80 тысяч пчёл.

Я занялась ульями, потому что у моих дочерей Блю и Руми ужасная аллергия, а мёд обладает бесчисленными целебными свойствами, — отметила Бейонсе в интервью Vogue.

Певица также добавила, что в течение года насекомые дают ей сотни банок мёда.

Ранее NEWS.ru писал, что мать Бейонсе, модельер Тина Ноулз, опубликовала мем, который приравнивает рождение её звёздной дочери к достижениям ведущих предпринимателей.

Ноулз на своей странице в Instagram выложила картинку-комикс из двух кадров.