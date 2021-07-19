Эксперт связал рост цен на продукты с гибелью пчёл

Массовая гибель пчёл в России приведёт к росту цен на продовольственные товары, исчезновению мёда и дефициту овощей. Об этом «Экономике сегодня» сообщил пчеловод Игорь Иванов.

По его словам, по всей России пасечники наблюдают за массовой гибелью пчёл, почти все ульи пустуют. Из-за этого может начаться продовольственная катастрофа.

Ужасная ситуация сложилась в этом году. Подобное наблюдалось несколько лет назад, когда нормальная здоровая пчела была огромной редкостью. Сейчас происходит то же самое. Более того, если ситуация не изменится, экологическая катастрофа ждёт не только Башкирию, — отметил эксперт.

При этом Башкортостан является одним из самых цветущих регионов России, где производятся десятки самых лучших сортов мёда. Теперь в регионе дефицит пчёл, а надежды на хороший урожай тают с каждым днём. Ожидается, что сборы мёда в 2021 году будут в несколько раз меньше прошлогодних показателей, что нанесёт серьёзный урон экономике региона, сообщает пчеловод. А это приведёт к увеличению цен не только на мёд, но и на другие продовольственные товары.

По словам Иванова, в первую очередь виноват сам человек, а не аграрии и химикаты. Это происходит из-за того, что люди сами убивают планету. На пчёл влияют выбросы автомобилей, заводов, плохой воздух.

Проблема намного глобальнее, нежели единоразовое использование каких-то пестицидов. В вымирании пчёл виноват каждый из нас, — заявляет пчеловод.

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