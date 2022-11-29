Фактор солидарности: блат возвращается на рынок труда в новом качестве Эксперты подтверждают: сегодня все чаще найти хорошую вакансию можно лишь благодаря рекомендациям

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Трудоустройство по блату вновь становится устойчивым трендом. Социологи и HR-специалисты утверждают: в условиях сжимающегося рынка труда на первое место при поиске работы опять, как и в прежние времена, выходят знакомства и связи. Работодатели всё реже готовы взять человека «с улицы», утверждая, что такой подход сопровождается чересчур большим числом рисков. Однако, как выяснилось, и система блата тоже претерпела изменения — сегодня подчас недостаточно, чтобы твой дядя был начальник. NEWS.ru попытался выяснить, кто это — новые блатные?

По знакомству или постель?

Олег из Москвы рассказывает, что на протяжении нескольких месяцев пытался устроиться в GR-департамент одной из крупных организаций. Мужчина поделился с NEWS.ru: он направлял резюме, его дважды приглашали на собеседование, однако после этого работодатель исчезал.

Меня собеседовали разные люди, задавали множество вопросов, улыбались, кивали головами. Складывалось впечатление, что я им понравился, а потом компания просто пропадала. Я два раза пытался туда трудоустроиться, но безуспешно, — признался Олег.

Позднее уже через знакомых ему удалось выяснить, что просто так попасть в эту компанию невозможно. Оказалось, что «входной билет» туда — знакомство с кем-то из действующих руководителей организации плюс опыт работы в органах исполнительной власти (не обязательно по теме будущей работы, просто как «приобщенность»). По этой причине сотрудники в ходе своей работы часто выдвигают малореализуемые проекты, имеющие слабую связь с реальностью, однако их чиновничье прошлое делает их более ценными в глазах работодателя.

Подобная история — далеко не единственная. Сотрудник одного из столичных вузов на условиях анонимности рассказал, что наем сотрудников в учебное заведение сейчас часто происходит по принципу родства или для укрепления личных партнерских связей с влиятельными людьми.

Логика трудоустройства, в общем-то, незатейливая. Это, условно говоря, внук профессора Эммы Николаевны, как же его не взять на кафедру! Либо это племянник префекта, нужный человек, наверняка пригодится. Работа непыльная, почему бы не дать чьим-то родственникам подзаработать с целью укрепления своих позиций. В данном случае трудоустройство в некотором роде повторяет династические браки, популярные в Средние века, — указывает собеседник NEWS.ru.

Получить хорошую работу просто так, придя с улицы, сегодня действительно становится всё сложнее, утверждают эксперты.

Предпосылок к тому, чтобы искать работу «через своих», немало, отмечает в разговоре с NEWS.ru карьерный консультант и управляющий партнер «Лаборатории карьеры» Анна Алфимова.

Во-первых, по ее словам, количество кандидатов из-за оптимизации, ухода международных бизнесов и сокращений кратно превышает количество открытых вакансий. Так, на вакансию мидл-уровня может быть 30–50 близких по уровню кандидатов, на топ-позицию — 100+. Во-вторых, продолжает она, в ситуации неопределенности топ-менеджменту проще и безопаснее взять знакомого человека, нежели тратить время на «холодный» поиск.

Но если раньше в компаниях процветал непотизм, то есть предоставление больших шансов людям по родственной линии, то сейчас это приобретает форму профессиональных рекомендаций: менеджеры готовы брать тех кандидатов, которых рекомендовали и подтвердили свой профессионализм. Поэтому становится так важно развивать и поддерживать сеть профессиональных контактов, — пояснила Алфимова.

Она также отметила, что при появлении необходимости искать новую работу стоит максимально придерживаться той роли, в которой вас уже знают ваши коллеги и готовы подтвердить ваш опыт и компетенции. Не лучшее время кардинально менять профиль, особенно если времени на поиск немного.

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Не порок, а система

Актуальная социология подтверждает: принимать на работу по рекомендации стали чаще. Так, 74% менеджеров по персоналу трудоустраивали работников, опираясь на рекомендации сослуживцев. 36% — на рекомендации друзей, знакомых и родственников. Еще 32% прислушиваются к рекомендациям других людей (сотрудников из других компаний, подписчиков в соцсетях и прочих). 31% эйчаров принимает на работу специалистов, рекомендованных бывшими сотрудниками компании. За год все каналы получения рекомендаций стали задействовать чаще — таковы результаты исследования, проведенного в ноябре рекрутинговым сервисом SuperJob.

Выяснилось также, что за уходящий год потребность в персонале закрыли с помощью рекомендаций более чем наполовину 4% компаний, еще в 4% предприятий и организаций приняты по рекомендациям 25–50% сотрудников. По данным SuperJob, от 10 до 25% работников за год приняты «по знакомству» в 15% компаний. В каждой второй организации доля трудоустроенных по рекомендациям составила менее 10%. При этом большинство работодателей утверждает, что принятые по рекомендации сотрудники работают так же, как и остальной персонал, не лучше и не хуже (70%).



Ранее аналитический центр НАФИ также выяснил: более половины жителей России предпочитают искать работу с помощью знакомых, и только треть использует для этого интернет.



Для сравнения: несколько лет назад рекрутинговое агентство Kelly Services, изучая рынок труда в столице, сделало вывод о том, что он становится более цивилизованным. В частности, выяснилось, что доля кандидатов, получивших свои места по знакомству, не превышала 28%.

Девять лет назад кадровый центр «Юнити», анализируя рекрутинговую ситуацию в Москве, установил: число компаний, куда нанимают на работу по рекомендациям, составляет всего 11%.

«Работа по блату» как принцип найма рабочей силы в России никогда полностью не исчезала на всех уровнях социальной лестницы с 90-х и даже ранее, заявила NEWS.ru социолог Мария Филь.

По ее мнению, основная причина — потребность в доверии к сотруднику, а значит, востребовано наличие поручителей, которыми могут быть родственники, влиятельные и не очень, а также бывшие коллеги.

Большую роль в этом процессе играет низкий уровень доверия к официальным каналам трудоустройства в лице центров занятости населения, на которые никто особо не надеется. В этой ситуации человек, оставшийся без работы, в первую очередь задействует нетворкинг как наиболее эффективный ресурс, — указала Филь.

Она согласилась, что взять человека «с улицы» на любую должность — всегда большой риск, так как внезапно может возникнуть вопрос, кто будет отвечать.

Однако в условиях общей слабости правовых гарантий негласная система поручительства создает некие гарантии для работодателя, которые часто оказываются виртуальными, но это лучше, чем ничего, признала собеседница NEWS.ru.

Руководитель автосалона в Поволжье, пожелавший сохранить инкогнито, рассказал NEWS.ru, что принципиально принимает на работу только «своих».

Ну, как своих, всё ведь относительно. Когда появляется вакансия, я сразу спрашиваю у коллег, у кого на примете есть друзья, родственники, соседи, проверенные люди. Обычно кандидат быстро находится. Просто лезть на сервисы объявлений — это почти лотерея. Там либо жулика найдешь, либо алкаша какого-нибудь, который на работу через день ходить будет. Вы вот часто в лотерею выигрываете? — иронизирует собеседник NEWS.ru.

Работа по блату — это не порок в своей основе, если соблюдены некоторые принципиальные моменты, рассуждает в беседе с NEWS.ru руководитель Центра социального проектирования

«Платформа» Алексей Фирсов.

Во всем мире существуют сообщества — университетские, региональные, родовые, которые поддерживают своих. В России это развито гораздо меньше, чем во многих странах. Например, поддержка своих однокурсников по университету гораздо сильнее развита в англосаксонском мире, родовые отношения — в той же Южной Европе. Но есть рамки приличия, культура трудоустройства. Не принято слишком явно продвигать прямых родственников. Главное, вообще избегать подозрений в конфликте интересов. И самое главное — должны быть понятные свидетельства компетенции рекомендуемого, — пояснил Фирсов.

По его мнению, проблема России кроется не в блате как таковом, а в слабой формализации таких рамок. Однако, считает эксперт, отказывать людям в самом факте солидарности с товарищами было бы глупо, это никак не стыкуется с человеческой природой.