Ежемесячную выплату при рождении первенца увеличили в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/d505d406-5d1e-11eb-98c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Для подмосковных семей, в которых родился первый ребёнок, ежемесячная выплата была увеличена до 13 317 рублей. Такая же сумма будет выплачиваться тем, кто усыновил ребенка.

В 2020 году она составляла 12 688 рублей, сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития Подмосковья Ирину Фаевскую. Деньги перечисляют родителям каждый месяц до трёхлетия ребёнка.

Всего в регионе выплаты получают 30 тысяч семей — это люди, у которых среднедушевой доход не больше 29 882 рублей. Также обязательным условием является рождение или усыновление ребёнка после 1 января 2018 года.

Семьи, подходящие по критериям, могут обратиться за пособием в МФЦ по месту жительства или в управление социальной защиты.

Как сообщал NEWS.ru, в ГД снова внесли проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам. Программа была приостановлена с 2016 года. В инициативе указывается, что, согласно данным Пенсионного фонда России (ПФР), число работающих пенсионеров составляет на сегодняшний день 7,3 млн человек, средняя пенсия составляет 16,5 тысячи рублей.