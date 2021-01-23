В ГД снова внесли проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/b7fdcd84-5cef-11eb-8ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым повторно внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ размещён в электронной базе данных Госдумы.

Законопроект направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен с 2016 года, — говорится в пояснительной записке к документу.

В ней также указывается, что, согласно данным Пенсионного фонда России (ПФР), число работающих пенсионеров составляет на сегодняшний день 7,3 млн человек, средняя пенсия составляет 16,5 тысячи рублей. Инициаторы поправок утверждают, что отсутствие индексаций и выплат пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, так как ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами. По оценке парламентариев, для реализации поправок потребуются дополнительные расходы Пенсионного фонда в размере порядка 71 млрд рублей.

Как отмечал ранее замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, в парламенте в ближайшее время возобновится работа по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. Он отметил, что рассматриваются варианты как единовременного возвращения индексации, так и её поэтапного восстановления.

Как сообщал NEWS.ru, в ПФР пояснили, что в этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то что с января он вырос ещё на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в текущем году будут назначаться на полтора года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам.