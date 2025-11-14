Еврейское печенье земелах: самая простая и вкусная выпечка к чаю. Нужны яйца, мука и лимон

Есть в еврейской кухне удивительное печенье с добрым названием земелах, что в переводе означает «булочка» или «пряничек». Это не просто сладость к чаю, а настоящая съедобная история, рецепт которой бережно хранится в семьях поколениями. Специи, мед и легкая цитрусовая нота создают тот самый, ни с чем не сравнимый аромат домашнего уюта и праздника. Попробовав его однажды, понимаешь, почему это скромное печенье так любят и дети, и взрослые — оно идеально сбалансировано, не приторное, с приятной пряной глубиной.

Вам понадобится: 2 стакана муки, 2 яйца, 1/2 стакана сахара, 1/2 стакана растительного масла, 3 ст. л. меда, 1 ч. л. корицы, щепотка молотого имбиря и гвоздики, цедра половины лимона. Яйца взбейте с сахаром до светлой пены, добавьте масло, мед и цедру. Муку смешайте со специями и постепенно введите в жидкую смесь. Замесите мягкое, но не липкое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной около 1 см и вырежьте фигурки стаканом или формочками. Выпекайте на пергаменте при 180 °C 15–20 минут до золотистого оттенка. Дайте печенью полностью остыть — оно станет еще вкуснее.

