Эту вкуснятину готовят финны! Пирог-запеканка с горбушей и укропной сметаной. Аромат наполняет кухню за полчаса в духовке

Эту вкуснятину готовят финны! Пирог-запеканка с горбушей, рисом и укропной сметаной. Аромат наполняет кухню за полчаса в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного обеда или ужина без хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежная рисовая основа, сочные слои ароматной горбуши и легкая, тающая текстура, покрытая румяной сырной корочкой и украшенная свежим укропом.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного риса, 2 банки консервированной горбуши (около 500 г), 1 луковица, 4 яйца, 200 мл сливок или сметаны, 100 г тертого сыра, соль, перец, укроп. Разомните горбушу вилкой. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. В миске смешайте рис, рыбу, лук, яйца, сливки, соль и перец. Выложите массу в смазанную форму, разровняйте. Посыпьте сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте с ложкой сметаны, смешанной с рубленым укропом.

