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26 июля 2025 в 08:36

Эту овощную запеканку оценят даже мясоеды — готовится очень просто!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овощная запеканка — это легкое, полезное и очень вкусное блюдо, которое подойдет и на обед, и на ужин. Готовится просто, а результат порадует даже тех, кто обычно не ест овощи. Запеканка получается сочной, с аппетитной сырной корочкой.

Ингредиенты:

  • картофель — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • кабачок — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сметана — 200 мл;
  • твердый сыр — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень — для украшения.

Приготовление:

  1. Нарежьте все овощи кубиками.
  2. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
  3. Добавьте остальные овощи, готовьте 10 минут, помешивая.
  4. Залейте сметаной, посолите и поперчите.
  5. Посыпьте тертым сыром.
  6. Выпекайте 40 минут.
  7. Готовую запеканку украсьте зеленью и подавайте.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
овощи
запеканки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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