Эту овощную запеканку оценят даже мясоеды — готовится очень просто!

Овощная запеканка — это легкое, полезное и очень вкусное блюдо, которое подойдет и на обед, и на ужин. Готовится просто, а результат порадует даже тех, кто обычно не ест овощи. Запеканка получается сочной, с аппетитной сырной корочкой.
Ингредиенты:
- картофель — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- кабачок — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сметана — 200 мл;
- твердый сыр — 100 г;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень — для украшения.
Приготовление:
- Нарежьте все овощи кубиками.
- Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
- Добавьте остальные овощи, готовьте 10 минут, помешивая.
- Залейте сметаной, посолите и поперчите.
- Посыпьте тертым сыром.
- Выпекайте 40 минут.
- Готовую запеканку украсьте зеленью и подавайте.
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