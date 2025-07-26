Эту овощную запеканку оценят даже мясоеды — готовится очень просто!

Эту овощную запеканку оценят даже мясоеды — готовится очень просто!

Овощная запеканка — это легкое, полезное и очень вкусное блюдо, которое подойдет и на обед, и на ужин. Готовится просто, а результат порадует даже тех, кто обычно не ест овощи. Запеканка получается сочной, с аппетитной сырной корочкой.

Ингредиенты:

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

кабачок — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — 200 мл;

твердый сыр — 100 г;

соль, перец — по вкусу;

зелень — для украшения.

Приготовление:

Нарежьте все овощи кубиками. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте остальные овощи, готовьте 10 минут, помешивая. Залейте сметаной, посолите и поперчите. Посыпьте тертым сыром. Выпекайте 40 минут. Готовую запеканку украсьте зеленью и подавайте.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.