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13 июля 2025 в 10:57

Этот трюк с яблоками превратит пресный лаваш в шедевральный завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти конвертики из лаваша с творожно-яблочной начинкой — идеальное решение для быстрого и вкусного перекуса. Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная сладкая начинка внутри понравятся и детям, и взрослым. Готовятся они просто, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

  • лаваш — 200 г;
  • творог — 260 г;
  • яблоко — 530 г;
  • сахар коричневый — 20 г;
  • масло сливочное — 30 г;
  • корица — по вкусу;
  • желток яичный — 1 шт.

Приготовление:

  1. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Обжарьте яблоки на сливочном масле с корицей и сахаром до мягкости.
  3. Смешайте творог с остывшими яблоками.
  4. Лаваш нарежьте на квадраты, выложите начинку и сформируйте конвертики.
  5. Смажьте конвертики желтком и запекайте при 180 °C 10–15 минут до золотистой корочки.

Подавайте конвертики теплыми, посыпав сахарной пудрой или полив медом. Они идеально сочетаются с чаем, кофе или молоком.

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кулинария
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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