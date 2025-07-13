Этот трюк с яблоками превратит пресный лаваш в шедевральный завтрак

Эти конвертики из лаваша с творожно-яблочной начинкой — идеальное решение для быстрого и вкусного перекуса. Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная сладкая начинка внутри понравятся и детям, и взрослым. Готовятся они просто, а результат превосходит все ожидания.
Ингредиенты:
- лаваш — 200 г;
- творог — 260 г;
- яблоко — 530 г;
- сахар коричневый — 20 г;
- масло сливочное — 30 г;
- корица — по вкусу;
- желток яичный — 1 шт.
Приготовление:
- Яблоки очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками.
- Обжарьте яблоки на сливочном масле с корицей и сахаром до мягкости.
- Смешайте творог с остывшими яблоками.
- Лаваш нарежьте на квадраты, выложите начинку и сформируйте конвертики.
- Смажьте конвертики желтком и запекайте при 180 °C 10–15 минут до золотистой корочки.
Подавайте конвертики теплыми, посыпав сахарной пудрой или полив медом. Они идеально сочетаются с чаем, кофе или молоком.
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