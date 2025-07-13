Этот трюк с яблоками превратит пресный лаваш в шедевральный завтрак

Этот трюк с яблоками превратит пресный лаваш в шедевральный завтрак

Эти конвертики из лаваша с творожно-яблочной начинкой — идеальное решение для быстрого и вкусного перекуса. Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная сладкая начинка внутри понравятся и детям, и взрослым. Готовятся они просто, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

лаваш — 200 г;

творог — 260 г;

яблоко — 530 г;

сахар коричневый — 20 г;

масло сливочное — 30 г;

корица — по вкусу;

желток яичный — 1 шт.

Приготовление:

Яблоки очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте яблоки на сливочном масле с корицей и сахаром до мягкости. Смешайте творог с остывшими яблоками. Лаваш нарежьте на квадраты, выложите начинку и сформируйте конвертики. Смажьте конвертики желтком и запекайте при 180 °C 10–15 минут до золотистой корочки.

Подавайте конвертики теплыми, посыпав сахарной пудрой или полив медом. Они идеально сочетаются с чаем, кофе или молоком.

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