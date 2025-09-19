«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 18:21

Этот трюк с батареей спасает в лютый мороз — простая хитрость, которая сэкономит тысячи на отоплении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Установка фольги за радиатором отопления — это простой и эффективный способ повысить теплоотдачу батареи и снизить теплопотери. Этот нехитрый прием позволяет перенаправить тепловые потоки в помещение вместо нагрева внешней стены. Экономический эффект от такой модернизации может достигать 10–15% снижения расходов на отопление.

Принцип работы основан на отражающих свойствах фольги — она возвращает до 95% теплового излучения обратно в комнату. Для достижения максимального эффекта необходимо использовать специальную теплоотражающую пленку с фольгированным слоем, которую крепят на стену за радиатором. Важно оставить зазор 2–3 см между батареей и отражателем для нормальной конвекции воздуха. Монтаж осуществляется фольгированной стороной к комнате, что обеспечивает эффективное отражение инфракрасного излучения. Этот метод особенно эффективен в панельных домах с тонкими наружными стенами, где теплопотери через ограждающие конструкции максимальны. Регулярное применение теплоотражающих экранов за отопительными приборами позволяет поддерживать комфортную температуру при меньшем расходе энергоресурсов.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.

советы
отопление
лайфхаки
квартиры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
