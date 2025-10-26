Этот тапенад перенесет вас в Средиземноморье — готовим закуску с нотками лимона за 10 минут

Этот тапенад — настоящий концентрат вкуса Средиземноморья. Насыщенный оливковый вкус с пикантными нотками чеснока, свежей зеленью и цитрусовым акцентом создает идеальную гармонию. Закуска готовится мгновенно, но надолго запоминается своим ярким и сложным вкусовым профилем.

Готовлю я так: две банки оливок без косточек измельчаю в блендере вместе с 3-4 зубчиками чеснока, пучком петрушки и цедрой половины лимона. Добавляю сок половины лимона, 5-6 столовых ложек оливкового масла и немного маринада от оливок для нужной консистенции. Взбиваю до состояния густой пасты. Для лепешек смешиваю стакан кефира с 2 столовыми ложками оливкового масла, щепоткой соли, орегано и разрыхлителем. Постепенно добавляю 200–250 граммов муки, замешиваю мягкое тесто. Формирую лепешки и обжариваю на сухой сковороде до золотистых пятен. Подаю теплые лепешки с оливковым тапенадом — сочетание получается идеальным.

