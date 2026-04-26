Этот шашлык из индейки — секрет идеального пикника. Тающее мясо в особом маринаде с бланшированным луком

Этот шашлык из индейки — секрет идеального пикника. Тающее мясо в особом маринаде с бланшированным луком

Главный лайфхак этого рецепта — не мясо, а лук. Короткое бланширование луковиц перед жаркой раскрывает их природную сладость и гарантирует, что они приготовятся одновременно с индейкой, оставаясь целыми и мягкими.

Что понадобится

Филе индейки (грудка или бедро) — 600 г, лук-шалот или севок — 200 г (10–12 шт.), томатная паста — 2 ст. л., мед жидкий — 1 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., уксус яблочный — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Филе индейки нарезаю кубиками со стороной примерно 3 см. В отдельной емкости смешиваю томатную пасту, мед, соевый соус, уксус и растительное масло до однородности.

Заливаю мясо маринадом, перемешиваю, накрываю пленкой и убираю в холодильник на 30–60 минут, периодически перемешивая. Лук-шалот бланширую в кипящей воде 5 минут, затем сливаю воду и даю остыть.

Очищаю, стараясь не срезать корневую часть, чтобы луковицы держали форму. На разогретые и смазанные маслом угли (или решетку гриля) выкладываю шампуры, чередуя кусочки индейки и целые луковицы.

Жарю 10–12 минут, часто переворачивая и смазывая оставшимся маринадом, до появления румяной корочки. Подаю с овощным салатом и свежим хлебом.