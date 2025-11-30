Этот салат с хурмой и кедровыми орешками стал открытием — готовлю даже вместо десерта, он свежий и невероятно легкий

Этот салат собирается за 15 минут, но производит впечатление блюда из дорогого ресторана. Он легкий, но при этом сытный за счет пармезана и орешков и может служить как самостоятельным блюдом, так и стартером.

Для заправки смешиваю 2 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. яблочного уксуса, цедру половины лимона, 1–2 ч. л. подсластителя, соль и перец по вкусу. Взбиваю венчиком до однородности.

350 г хурмы, 40 г лука-шалота и 40 г пармезана нарезаю тонкими слайсами. Смешиваю с половиной заправки и оставляю мариноваться на 10–15 минут. 200 г салата романо рву руками и выкладываю на блюдо. Сверху распределяю замаринованную хурму с сыром и луком. 30 г кедровых орешков подрумяниваю на сухой сковороде и посыпаю салат. Поливаю оставшейся заправкой.

