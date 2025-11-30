День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 17:55

Этот салат с хурмой и кедровыми орешками стал открытием — готовлю даже вместо десерта, он свежий и невероятно легкий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат собирается за 15 минут, но производит впечатление блюда из дорогого ресторана. Он легкий, но при этом сытный за счет пармезана и орешков и может служить как самостоятельным блюдом, так и стартером.

Для заправки смешиваю 2 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. яблочного уксуса, цедру половины лимона, 1–2 ч. л. подсластителя, соль и перец по вкусу. Взбиваю венчиком до однородности.

350 г хурмы, 40 г лука-шалота и 40 г пармезана нарезаю тонкими слайсами. Смешиваю с половиной заправки и оставляю мариноваться на 10–15 минут. 200 г салата романо рву руками и выкладываю на блюдо. Сверху распределяю замаринованную хурму с сыром и луком. 30 г кедровых орешков подрумяниваю на сухой сковороде и посыпаю салат. Поливаю оставшейся заправкой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Минтай становится нежным и насыщенным по вкусу: простой домашний способ превратить любую замороженную рыбу в сочное и ароматное блюдо
Общество
Минтай становится нежным и насыщенным по вкусу: простой домашний способ превратить любую замороженную рыбу в сочное и ароматное блюдо
Ажурные блинчики без разрывов на сковороде: простой способ с добавлением крутого кипятка — идеальный результат для начинки и подачи
Общество
Ажурные блинчики без разрывов на сковороде: простой способ с добавлением крутого кипятка — идеальный результат для начинки и подачи
Закусочные шампиньоны с курицей и терияки — ароматнее фуршетных закусок! Идеально к игристому вину
Общество
Закусочные шампиньоны с курицей и терияки — ароматнее фуршетных закусок! Идеально к игристому вину
Достаю картошку и специи — гарнир выходит лучше ресторанного! Запекаю с розмарином: ароматное блюдо за 30 минут
Общество
Достаю картошку и специи — гарнир выходит лучше ресторанного! Запекаю с розмарином: ароматное блюдо за 30 минут
Винегрету объявляю бой! Собираю салат «Рубиновый закат» с печеной свеклой и козьим сыром
Общество
Винегрету объявляю бой! Собираю салат «Рубиновый закат» с печеной свеклой и козьим сыром
еда
рецепты
салаты
фрукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кличко придумал способ спасения Украины от коррупции
Россиянке потребовалась экстренная операция после удаления зуба
Подвергшийся нападению лыжник обозначил последствия для оппонента
Назван главный вопрос, который могут обсудить Путин и Уиткофф
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Льгов 25 ноября
США хотят представить Путину в Москве обновленный мирный план
«Дела у прокурора»: Лолита ответила на обвинения в мошенничестве на Бали
«Живете в мифах»: Вучич ответил на обвинения в ухудшении отношений с РФ
Названы смертельные риски диареи
Крупного поставщика синтетических наркотиков накрыли в Петербурге
Бельгия одобрит передачу российских активов при трех условиях
Дмитриева наградили за содействие диалогу между Россией и США
Умеров стер важное сообщение о переговорах с США
Страшные жертвы, блэкаут и вода «по колено»: фото катастрофы в Индонезии
«Наверное, уже не получится»: почему у Аверина нет детей, как живет актер
Стало известно, как сильно магазины накручивают цены на рыбу
Раскрыто, что грозит готовившему теракт на газопроводе в Подмосковье
Стала известна дата возвращения самой яркой кометы
Принадлежащий турецкой компании танкер терпит крушение у Сенегала
Рейс с российскими туристами в Венесуэлу отправляют в другую страну
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.