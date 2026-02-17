Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 14:02

Этот салат из свёклы семья ест тоннами: 2 секрета — и простой овощ станет любимым

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоит приготовить один раз — и потом просят снова и снова. Свёкла получается мягкой, сочной и с неожиданно ярким вкусом. Всё дело в жареном луке и горчице — именно они делают этот салат особенным. Он идеально подходит к мясу, рыбе и просто к кусочку хлеба. Настоящая находка из самых простых продуктов — бюджетно, вкусно и очень по-домашнему.

Ингредиенты: свёкла отварная или запечённая — 400 г, лук репчатый — 200 г, подсолнечное масло — 3–4 ст. л., сахар — 1–2 ч. л., соль — 1–2 щепотки, дижонская зернистая горчица — 2–3 ч. л., лимонный сок — 2–3 ст. л.

Свёклу заранее отваривают или запекают, остужают, очищают и натирают на тёрке или режут соломкой, добавляют соль, сахар, лимонный сок и горчицу, перемешивают и оставляют на 5–10 минут. Лук нарезают четверть-кольцами и обжаривают на среднем огне до ровного золотистого цвета, полностью остужают. Затем вводят лук вместе с маслом в свёклу, хорошо перемешивают и убирают в холодильник минимум на пару часов, чтобы салат пропитался и стал насыщенным.

Салат отлично хранится несколько дней и становится только вкуснее.

Ранее мы делились рецептом шоколадного кекса в банке за 5 минут. Простой рецепт без включения духовки.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю и не могу остановиться: салат «Деревенский» — теперь любимчик. С грибами, кукурузой и хрустящими сухариками
Общество
Готовлю и не могу остановиться: салат «Деревенский» — теперь любимчик. С грибами, кукурузой и хрустящими сухариками
Отошла от старых салатов, попробовала «Шампань»: ну просто бомбическое сочетание простых продуктов
Общество
Отошла от старых салатов, попробовала «Шампань»: ну просто бомбическое сочетание простых продуктов
Салат «Иммунитет» со свеклой — зарядит энергией и поможет справиться с весенним авитаминозом
Общество
Салат «Иммунитет» со свеклой — зарядит энергией и поможет справиться с весенним авитаминозом
На 14 февраля салат в форме сердца «Признание» — классный рецепт из простых продуктов
Общество
На 14 февраля салат в форме сердца «Признание» — классный рецепт из простых продуктов
Некалорийная творожная запеканка, которой можно объедаться: завтрак или десерт
Общество
Некалорийная творожная запеканка, которой можно объедаться: завтрак или десерт
салаты
свекла
простой рецепт
лук
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрона засняли на пробежке в Индии
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Иран пригрозил перекрыть доступ к главной «нефтяной бочке» мира
Мать погибшего во время дрейфа в Охотском море подростка выступила в суде
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.