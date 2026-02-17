Этот салат из свёклы семья ест тоннами: 2 секрета — и простой овощ станет любимым

Стоит приготовить один раз — и потом просят снова и снова. Свёкла получается мягкой, сочной и с неожиданно ярким вкусом. Всё дело в жареном луке и горчице — именно они делают этот салат особенным. Он идеально подходит к мясу, рыбе и просто к кусочку хлеба. Настоящая находка из самых простых продуктов — бюджетно, вкусно и очень по-домашнему.

Ингредиенты: свёкла отварная или запечённая — 400 г, лук репчатый — 200 г, подсолнечное масло — 3–4 ст. л., сахар — 1–2 ч. л., соль — 1–2 щепотки, дижонская зернистая горчица — 2–3 ч. л., лимонный сок — 2–3 ст. л.

Свёклу заранее отваривают или запекают, остужают, очищают и натирают на тёрке или режут соломкой, добавляют соль, сахар, лимонный сок и горчицу, перемешивают и оставляют на 5–10 минут. Лук нарезают четверть-кольцами и обжаривают на среднем огне до ровного золотистого цвета, полностью остужают. Затем вводят лук вместе с маслом в свёклу, хорошо перемешивают и убирают в холодильник минимум на пару часов, чтобы салат пропитался и стал насыщенным.

Салат отлично хранится несколько дней и становится только вкуснее.

