Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 15:21

Этот постный тыквенный пирог — гастрономический обман для гурманов. Насыщенный вкус, карамельные нотки и ни грамма масла

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кажется невероятным, что из тыквы, горсти орехов и минимального набора сыпучих ингредиентов можно создать пирог такой сложной текстуры и глубины вкуса.

Что понадобится

Тыква (оранжевая, мякоть) — 400 г, тростниковый сахар — 180 г, мука — 200 г, грецкие орехи — 70 г, оливковое масло Extra Virgin — 80 мл, разрыхлитель — 1 ч. л., корица молотая — 1 ч. л., соль — 1 щепотка.

Как готовлю

Тыкву натираю на средней терке, смешиваю с одной ст. л. тростникового сахара из общего количества и оставляю на 10 минут.

Пока тыква пускает сок, обжариваю грецкие орехи на сухой сковороде до появления аромата, остужаю и мелко рублю ножом. Тертую тыкву слегка отжимаю от лишней влаги и перекладываю в миску. Добавляю рубленые орехи, оставшийся сахар, соль и оливковое масло, тщательно перемешиваю.

В отдельной емкости смешиваю муку, разрыхлитель и корицу, затем порциями ввожу сухую смесь в тыквенную, замешивая плотное вязкое тесто.

Форму диаметром 22 см застилаю силиконизированным пергаментом. Духовку разогреваю до 170 °C. Тесто перекладываю в форму, разравниваю лопаткой и выпекаю около 35 минут до сухой лучинки.

Готовый пирог оставляю в форме на 15 минут, затем аккуратно извлекаю на решетку вместе с пергаментом и даю полностью остыть перед нарезкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот мясной пирог из слоеного теста — идеальный спутник для пикника и праздничного стола! Больше никакой пиццы
пироги
пост
десерты
рецепты
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров обвинил Брюссель в попытке вернуть колониальную эпоху
В Абхазии умер известный политический деятель
Лавров объяснил США, почему на Ближнем Востоке нельзя рубить с плеча
Лавров предположил, как долго будут «аукаться» действия США в Иране
Военэксперт ответил, кому выгодно затягивание украинского кризиса
Такшина, тайный брак, мнение об СВО: как живет актер Григорий Антипенко
В российском регионе нашли «девочку-маугли»
Лавров раскрыл, на что готовы США ради нефти и других ресурсов
США ударили по «сердцу» военного флота Ирана
Картаполов озвучил ситуацию с количеством добровольцев в ВС России
Орбан заявил о смерти европейской демократии
В Совфеде предрекли незавидный конец карьеры Урсулы фон дер Ляйен
В Ливане подсчитали количество детей, убитых израильской авиацией
КСИР заявил об уничтожении израильского F-16
Арестована петербурженка, уговорившая друга зарезать и расчленить знакомого
Необычную программу по похудению запустили в Китае
Женщина под наркотиками всадила нож в своего знакомого
Индия планирует возобновить закупки иранской нефти
Трамп решил построить «обновленный Запад» с помощью Венгрии
Жителям Подмосковья назвали районы с самым большим количеством клещей
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.