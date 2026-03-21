Этот постный тыквенный пирог — гастрономический обман для гурманов. Насыщенный вкус, карамельные нотки и ни грамма масла

Кажется невероятным, что из тыквы, горсти орехов и минимального набора сыпучих ингредиентов можно создать пирог такой сложной текстуры и глубины вкуса.

Что понадобится

Тыква (оранжевая, мякоть) — 400 г, тростниковый сахар — 180 г, мука — 200 г, грецкие орехи — 70 г, оливковое масло Extra Virgin — 80 мл, разрыхлитель — 1 ч. л., корица молотая — 1 ч. л., соль — 1 щепотка.

Как готовлю

Тыкву натираю на средней терке, смешиваю с одной ст. л. тростникового сахара из общего количества и оставляю на 10 минут.

Пока тыква пускает сок, обжариваю грецкие орехи на сухой сковороде до появления аромата, остужаю и мелко рублю ножом. Тертую тыкву слегка отжимаю от лишней влаги и перекладываю в миску. Добавляю рубленые орехи, оставшийся сахар, соль и оливковое масло, тщательно перемешиваю.

В отдельной емкости смешиваю муку, разрыхлитель и корицу, затем порциями ввожу сухую смесь в тыквенную, замешивая плотное вязкое тесто.

Форму диаметром 22 см застилаю силиконизированным пергаментом. Духовку разогреваю до 170 °C. Тесто перекладываю в форму, разравниваю лопаткой и выпекаю около 35 минут до сухой лучинки.

Готовый пирог оставляю в форме на 15 минут, затем аккуратно извлекаю на решетку вместе с пергаментом и даю полностью остыть перед нарезкой.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.