Волшебство из двух видов муки и кокоса: воздушный пирог без яиц и молока, который станет звездой любого чаепития. Можно и в пост!

Волшебство из двух видов муки и кокоса: воздушный пирог без яиц и молока, который станет звездой любого чаепития. Можно и в пост!

Когда хочется сладкого, но рамки ПП или поста нарушать нежелательно, этот кокосовый пирог становится идеальным решением. Всего несколько доступных ингредиентов превращаются в ароматную выпечку с бархатистым мякишем и хрустящей ореховой верхушкой.

Что понадобится

Кокосовый орех (для молока) — 1 шт., вода питьевая горячая — 250 мл, мука пшеничная — 150 г, мука кукурузная — 100 г, сахар — 150 г, масло растительное — 80 мл, стружка кокосовая — 50 г, орехи грецкие (измельченные) — 30 г, разрыхлитель теста — 1 ч. л., сахар ванильный — 1 ч. л., масло растительное (для формы) — 1 ст. л., бумага для выпечки.

Как готовлю

Сначала готовим кокосовое молоко: расколов орех, извлекаем мякоть, измельчаем ее блендером или на терке и заливаем горячей водой. Через 30–40 минут отжимаем стружку через марлю, получая густое молоко.

Просеиваем в миску пшеничную и кукурузную муку, добавляем разрыхлитель и ванильный сахар. В отдельной емкости соединяем кокосовое молоко, сахар и растительное масло, тщательно перемешивая.

Вливаем жидкую смесь к сухим ингредиентам, добавляем кокосовую стружку и замешиваем однородное вязкое тесто.

Форму для выпечки смазываем маслом, выстилаем дно пергаментом и перекладываем в нее тесто, разравнивая поверхность.

Сверху равномерно распределяем измельченные грецкие орехи. Выпекаем пирог в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Даем остыть в форме перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.