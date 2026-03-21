Волшебство из двух видов муки и кокоса: воздушный пирог без яиц и молока, который станет звездой любого чаепития. Можно и в пост!

Когда хочется сладкого, но рамки ПП или поста нарушать нежелательно, этот кокосовый пирог становится идеальным решением. Всего несколько доступных ингредиентов превращаются в ароматную выпечку с бархатистым мякишем и хрустящей ореховой верхушкой.

Что понадобится

Кокосовый орех (для молока) — 1 шт., вода питьевая горячая — 250 мл, мука пшеничная — 150 г, мука кукурузная — 100 г, сахар — 150 г, масло растительное — 80 мл, стружка кокосовая — 50 г, орехи грецкие (измельченные) — 30 г, разрыхлитель теста — 1 ч. л., сахар ванильный — 1 ч. л., масло растительное (для формы) — 1 ст. л., бумага для выпечки.

Как готовлю

Сначала готовим кокосовое молоко: расколов орех, извлекаем мякоть, измельчаем ее блендером или на терке и заливаем горячей водой. Через 30–40 минут отжимаем стружку через марлю, получая густое молоко.

Просеиваем в миску пшеничную и кукурузную муку, добавляем разрыхлитель и ванильный сахар. В отдельной емкости соединяем кокосовое молоко, сахар и растительное масло, тщательно перемешивая.

Вливаем жидкую смесь к сухим ингредиентам, добавляем кокосовую стружку и замешиваем однородное вязкое тесто.

Форму для выпечки смазываем маслом, выстилаем дно пергаментом и перекладываем в нее тесто, разравнивая поверхность.

Сверху равномерно распределяем измельченные грецкие орехи. Выпекаем пирог в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Даем остыть в форме перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей
Навруз — 21 марта 2026 года: история, традиции и значение праздника весны
Самый легкий рецепт маринада: просто смешайте и забудьте до ужина
Идеальный рецепт для выходных: ставим курицу в духовку и отдыхаем
Шоколадный торт «3 стакана»: нежнее мороженого — миксер и весы не нужны. Никаких хитростей — все очень просто
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

