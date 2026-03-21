21 марта 2026 в 06:30

Психолог объяснила, почему отдых вызывает чувство вины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чувство вины за отдых, знакомое многим россиянам, возникает из-за навязанного обществом культа продуктивности, когда свободное время ошибочно воспринимается как слабость или «шаг назад», заявила NEWS.ru психолог Ольга Романив. По ее словам, такое состояние часто сопровождается тревогой и невозможностью расслабиться даже в долгожданный отпуск.

Знакома ли вам ситуация, когда наступил долгожданный отдых, но вы никак не можете расслабиться и отвлечься? Не получается выспаться, все равно нужно что-то решать, куда-то идти. Чем больше вы пытаетесь ничего не делать, тем сильнее нарастает внутренняя тревога. Почему отдых вызывает чувство вины? К сожалению, это отголоски культа продуктивности. В нем отпуск воспринимается как слабость или нежелание добиться лучших результатов. Испытывая вину за свободное время, человек думает, что делает шаг назад и расслабляется, когда «надо бы работать больше». Отдых не равно потеря времени. Наоборот, это инвестиция в здоровье и эффективность. Восстановив силы и энергию, можно двигаться дальше и развиваться, — пояснила Романив.

Она отметила, что в эру социальных сетей вина за отдых часто усиливается из-за постоянного сравнения себя с другими. По ее мнению, наблюдая за успехами окружающих, человек попадает в ловушку иллюзии, что он недостаточно хорош и обязан работать без остановки. Эксперт добавила, что такая гонка не улучшает качество жизни, а напротив, лишь провоцирует рост тревожности.

Иногда вина за отдых проявляется через сравнение с другими. В эру соцсетей мы ежедневно видим, каких результатов добиваются люди вокруг, поэтому думаем, что нельзя останавливаться. Создается иллюзия, что «я — недостаточный» и нужно быть продуктивным круглые сутки. Однако это не сделает вашу жизнь лучше, а только усилит тревожность. Вторая причина — страх потерять контроль. У многих людей возникает тревога, когда отпуск пошел не по плану и они не могут контролировать обстоятельства. Например, задержка рейса или неожиданные бытовые проблемы. Боязнь не контролировать ситуацию часто связана с привычкой «всегда быть готовым», — подытожила Романив.

Ранее маркетолог, психолог-социолог Татьяна Егорова заявила, что иммерсивный отдых позволит сплотить коллег и раскрыть их с неожиданной стороны. По ее словам, традиционные корпоративные мероприятия с банальными конкурсами уже не оставляют ярких впечатлений.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно число жертв при страшном пожаре в Южной Корее
«Перемалывает все»: Марочко раскрыл суть стратегии ВС РФ в Николаевке
Иран нанес ущерб базам США почти на миллиард долларов
Психолог объяснила, почему отдых вызывает чувство вины
Над российским регионом сбили украинский дрон
Раскрыта цель последних ударов Израиля по Тегерану
Как война в Иране раскрыла серьезные военные возможности России
Дмитриев предложил Каллас и фон дер Ляйен охранять Ормузский пролив
Какое оборудование в квартире могут поменять бесплатно
Куба отказала посольству США в «бесстыжей просьбе»
Тренер развеяла миф о возрастных ограничениях для занятия серфингом
Мошенники научились обманывать россиян через маркетплейсы
Обвиняемый во взятках экс-генерал ВС РФ отправился в зону СВО
Какая численность амурских тигров наблюдается в России
Глава РФПИ уличил «западных разжигателей» конфликтов в странной манере
В Госдуме захотели индексировать страховые пенсии с 1 января
Две персонализированные вакцины от рака уже создаются в России
Человек выжил при ударе США по лодке наркоторговцев
В Саратове от атаки БПЛА пострадали мирные жители и повреждены дома
Семьям с детьми в России предложили выдавать бесплатное жилье
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

