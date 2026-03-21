Психолог объяснила, почему отдых вызывает чувство вины

Чувство вины за отдых, знакомое многим россиянам, возникает из-за навязанного обществом культа продуктивности, когда свободное время ошибочно воспринимается как слабость или «шаг назад», заявила NEWS.ru психолог Ольга Романив. По ее словам, такое состояние часто сопровождается тревогой и невозможностью расслабиться даже в долгожданный отпуск.

Знакома ли вам ситуация, когда наступил долгожданный отдых, но вы никак не можете расслабиться и отвлечься? Не получается выспаться, все равно нужно что-то решать, куда-то идти. Чем больше вы пытаетесь ничего не делать, тем сильнее нарастает внутренняя тревога. Почему отдых вызывает чувство вины? К сожалению, это отголоски культа продуктивности. В нем отпуск воспринимается как слабость или нежелание добиться лучших результатов. Испытывая вину за свободное время, человек думает, что делает шаг назад и расслабляется, когда «надо бы работать больше». Отдых не равно потеря времени. Наоборот, это инвестиция в здоровье и эффективность. Восстановив силы и энергию, можно двигаться дальше и развиваться, — пояснила Романив.

Она отметила, что в эру социальных сетей вина за отдых часто усиливается из-за постоянного сравнения себя с другими. По ее мнению, наблюдая за успехами окружающих, человек попадает в ловушку иллюзии, что он недостаточно хорош и обязан работать без остановки. Эксперт добавила, что такая гонка не улучшает качество жизни, а напротив, лишь провоцирует рост тревожности.

Иногда вина за отдых проявляется через сравнение с другими. В эру соцсетей мы ежедневно видим, каких результатов добиваются люди вокруг, поэтому думаем, что нельзя останавливаться. Создается иллюзия, что «я — недостаточный» и нужно быть продуктивным круглые сутки. Однако это не сделает вашу жизнь лучше, а только усилит тревожность. Вторая причина — страх потерять контроль. У многих людей возникает тревога, когда отпуск пошел не по плану и они не могут контролировать обстоятельства. Например, задержка рейса или неожиданные бытовые проблемы. Боязнь не контролировать ситуацию часто связана с привычкой «всегда быть готовым», — подытожила Романив.

