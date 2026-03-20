20 марта 2026 в 18:48

Идеальный рецепт для выходных: ставим курицу в духовку и отдыхаем

Надоел привычный вкус курицы? Хочется, чтобы птица выглядела празднично и аппетитно даже на обычном ужине? Тогда обратите внимание на маринад, который создает потрясающую карамельную корочку. Готовится он за минуту из того, что есть в каждом холодильнике.

В миске смешайте 3 столовые ложки соевого соуса, 2 ложки меда (жидкого) и 1 столовую ложку горчицы. Добавьте немного оливкового масла и выдавите пару зубчиков чеснока. В этом рецепте важно знать как мариновать курицу для духовки с медом, чтобы он не пригорел: если используете целую тушку, не передерживайте в маринаде, 2-3 часов будет достаточно.

Перед тем как отправить курицу в духовку, выложите ее на решетку, а вниз поставьте противень с водой, чтобы сок не подгорал. Вопрос маринования курицы для духовки кусочками в этом случае решается еще легче — просто перемешайте все ингредиенты в пакете и дайте постоять пару часов. Запекайте при 190 градусах 40-45 минут. На выходе получите блюдо с красивой глянцевой корочкой, которое отлично сочетается с любым гарниром.

Елизавета Макаревич
