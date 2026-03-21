21 марта 2026 в 06:49

Стало известно число жертв при страшном пожаре в Южной Корее

Yonhap: 10 человек погибли при пожаре на заводе автозапчастей в Южной Корее

В Южной Корее при пожаре на заводе автозапчастей погибли 10 человек, сообщил Yonhap. Еще 59 человек пострадали, четверо числятся пропавшими без вести.

По данным местных властей, на момент возгорания на предприятии находились 170 рабочих. Тела погибших обнаружены на втором и третьем этажах здания.

Спасатели приступили к разбору конструкций после того, как специалисты подтвердили безопасность входа. Пожарные не могли войти в здание из-за угрозы обрушения и наличия 200 кг натрия внутри.

Ранее стало известно, что пожар начался на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, огонь объял 5 тыс. квадратных метров объекта. Очевидцы слышали взрывы. Предварительно, они были связаны с газовыми баллонами. На место ЧП направили 42 спасателя и 15 единиц техники.

До этого в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе, причиной которого стало падение обломков беспилотника. Вскоре огонь удалось потушить. Возгорание ликвидировано силами экстренных служб.

Россиянам стало труднее приобрести «Оземпик»
Стало известно, как смена комбрига ВСУ под Сумами отразилась на солдатах
Стало известно, на что россияне активно тратили деньги этой зимой
Умер актер из сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Названа самая востребованная бытовая услуга у россиян
«Необязательно лететь через Дубай»: где комфортно отдохнуть в апреле у моря
«Мясорубка» в ДНР, гибель командиров ВСУ: новости СВО на утро 21 марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 марта: инфографика
Тела беременной матери и троих маленьких детей нашли в стиральной машине
Над Россией сбили почти 300 беспилотников за ночь
На Западе раскрыли, как один соцопрос пошатнул положение Зеленского
Раскрыт размер социальных пенсий в России после апрельской индексации
Что известно о масштабном отключении отопления в Новосибирске
«Нельзя опознать»: экс-сотрудник СБУ уличил ВСУ в осквернении тел наемников
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 марта
«Хватают прямо дома»: ТЦК изобрели новый способ поимки мужчин в Херсоне
США приступили к первой фазе извлечения нефти из стратегического резерва
Азаров раскрыл шокирующие масштабы бусификации на Украине
Украинские дезертиры стали «покупать» больничные койки, чтобы не воевать
Какие детали смерти пловца Свечникова утаивают от его семьи
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
