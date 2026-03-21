Стало известно число жертв при страшном пожаре в Южной Корее

В Южной Корее при пожаре на заводе автозапчастей погибли 10 человек, сообщил Yonhap. Еще 59 человек пострадали, четверо числятся пропавшими без вести.

По данным местных властей, на момент возгорания на предприятии находились 170 рабочих. Тела погибших обнаружены на втором и третьем этажах здания.

Спасатели приступили к разбору конструкций после того, как специалисты подтвердили безопасность входа. Пожарные не могли войти в здание из-за угрозы обрушения и наличия 200 кг натрия внутри.

Ранее стало известно, что пожар начался на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, огонь объял 5 тыс. квадратных метров объекта. Очевидцы слышали взрывы. Предварительно, они были связаны с газовыми баллонами. На место ЧП направили 42 спасателя и 15 единиц техники.

До этого в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе, причиной которого стало падение обломков беспилотника. Вскоре огонь удалось потушить. Возгорание ликвидировано силами экстренных служб.