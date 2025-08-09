Этот полив оживит даже дохлые кусты: огурцы и томаты заплодоносят вдвойне

Чтобы продлить урожай огурцов и помидоров до осени, важно обеспечить им правильный уход. Этот полив с подкормками оживит даже дохлые кусты — огурцы и томаты заплодоносят вдвойне.

Для огурцов сократите полив до 0,5–2 л на растение в зависимости от температуры, используйте только теплую воду (+22–24 °C) и поливайте утром, чтобы избежать конденсата. Подкормите их золой (0,5 л на 10 л воды) или суперфосфатом (50 г/м²) для укрепления корней и стимуляции плодоношения.

Томатам в августе нужны калийно-фосфорные удобрения (зола, монофосфат калия) для налива плодов, а азотные подкормки исключите — они провоцируют рост ботвы в ущерб урожаю. Удаляйте нижние листья у обеих культур для улучшения проветривания и освещения, а у томатов прищипните верхушки, перенаправив силы на созревание плодов.

Для защиты от болезней (пероноспороз, фитофтора) опрыскайте огурцы молочной сывороткой с йодом (1 л/10 л воды + 10 капель), а томаты — чесночным настоем. Собирайте плоды регулярно, не допуская перезревания — это стимулирует новую завязь.

