Этот овощной тиан заставил даже моих детей полюбить кабачки

Долго искал способ сделать овощи вкусными без жарки. Тиан решил все проблемы.

Ингредиенты

Картофель — 4 шт., кабачок — 2 шт., помидоры — 4 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, сыр тертый — 100 г, оливковое масло — 4 ст. л., прованские травы — 1 ч. л., тимьян — 3 веточки, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала обжариваю лук с чесноком на оливковом масле до мягкости — это база вкуса. Выкладываю их на дно формы, равномерно распределяю. Самое сложное — нарезать все овощи кружками по 5–7 мм и собрать пирамидки: картошка, помидор, кабачок. Ставлю их плотно на луковую подушку, солю, посыпаю прованскими травами и сбрызгиваю маслом. Накрываю фольгой и отправляю в духовку на 35 минут при 180°C. После снимаю фольгу, убираю тимьян, посыпаю сыром и запекаю еще полчаса до золотистой корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Если думаете, что кабачки и помидоры — это банально, вы просто не пробовали их запекать по-провански. В тиане каждый кусочек пропитан травами и маслом, а текстура напоминает нежный гратен.

Особенно удалась картошка — она впитала ароматы, но осталась плотной. Хранится сутки в холодильнике, но лучше съесть сразу, пока сыр тянется.