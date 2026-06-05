ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 13:07

Этот овощной тиан заставил даже моих детей полюбить кабачки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Долго искал способ сделать овощи вкусными без жарки. Тиан решил все проблемы.

Ингредиенты

Картофель — 4 шт., кабачок — 2 шт., помидоры — 4 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, сыр тертый — 100 г, оливковое масло — 4 ст. л., прованские травы — 1 ч. л., тимьян — 3 веточки, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала обжариваю лук с чесноком на оливковом масле до мягкости — это база вкуса. Выкладываю их на дно формы, равномерно распределяю. Самое сложное — нарезать все овощи кружками по 5–7 мм и собрать пирамидки: картошка, помидор, кабачок. Ставлю их плотно на луковую подушку, солю, посыпаю прованскими травами и сбрызгиваю маслом. Накрываю фольгой и отправляю в духовку на 35 минут при 180°C. После снимаю фольгу, убираю тимьян, посыпаю сыром и запекаю еще полчаса до золотистой корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Если думаете, что кабачки и помидоры — это банально, вы просто не пробовали их запекать по-провански. В тиане каждый кусочек пропитан травами и маслом, а текстура напоминает нежный гратен.

Особенно удалась картошка — она впитала ароматы, но осталась плотной. Хранится сутки в холодильнике, но лучше съесть сразу, пока сыр тянется.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос — 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом
«Гитлеровские методы»: оппозиционерка оценила власть в Молдавии
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.