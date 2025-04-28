Этот маринад спасет любое мясо! Хоть шашлык, хоть курочку в духовке

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Этот маринад спасет любое мясо! Хоть шашлык, хоть курочку в духовке. Этот волшебный маринад превратит даже самое жесткое мясо в нежное, сочное и ароматное блюдо! Подходит для любого вида мяса: говядины, свинины, курицы, утки и даже дичи. Секрет — в идеальном балансе кислоты, специй и масел.

Ингредиенты на 1 кг мяса

Горчица готовая — 1 ст. л.

Горчица зернистая — 1 ст. л.

Чеснок — 4–8 зубчиков (по вкусу)

Масло растительное — 5–6 ст. л.

Сок лимона — 2–3 ст. л.

Натертый помидор — 150 г

Соль, перец — по вкусу

Прованские травы, хмели-сунели, кориандр

Приготовление

1. В глубокой миске смешайте все ингредиенты до однородной массы.

2. Тщательно обмажьте мясо со всех сторон (можно натереть каждый кусочек или целую тушку).

3. Оставьте мариноваться минимум на 2–3 часа, идеально — на ночь (10–12 часов) в холодильнике.

4. Готовьте любимым способом: жарьте, запекайте или готовьте на гриле.

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