Этот маринад спасет любое мясо! Хоть шашлык, хоть курочку в духовке. Этот волшебный маринад превратит даже самое жесткое мясо в нежное, сочное и ароматное блюдо! Подходит для любого вида мяса: говядины, свинины, курицы, утки и даже дичи. Секрет — в идеальном балансе кислоты, специй и масел.
Ингредиенты на 1 кг мяса
- Горчица готовая — 1 ст. л.
- Горчица зернистая — 1 ст. л.
- Чеснок — 4–8 зубчиков (по вкусу)
- Масло растительное — 5–6 ст. л.
- Сок лимона — 2–3 ст. л.
- Натертый помидор — 150 г
- Соль, перец — по вкусу
- Прованские травы, хмели-сунели, кориандр
Приготовление
1. В глубокой миске смешайте все ингредиенты до однородной массы.
2. Тщательно обмажьте мясо со всех сторон (можно натереть каждый кусочек или целую тушку).
3. Оставьте мариноваться минимум на 2–3 часа, идеально — на ночь (10–12 часов) в холодильнике.
4. Готовьте любимым способом: жарьте, запекайте или готовьте на гриле.
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