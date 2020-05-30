Власти Крыма продлили самоизоляцию для пожилого населения

Период обязательной самоизоляции продлён для пожилых крымчан до 15 июня. Об этом сообщается в изменениях к указу главы республики Сергея Аксёнова о введении режима повышенной готовности. Указ опубликован на сайте регионального правительства.
До 15 июня 2020 года включительно обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, — сказано в документе.
Эти требования также касаются людей с хроническими заболеваниями. Сейчас в Крыму подтверждены 375 случаев COVID-19. Выздороветь удалось 229 пациентам.
Как писал NEWS.ru, ранее глава Крыма назвал дату начала работы «Артека».
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