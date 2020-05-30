Власти Крыма продлили самоизоляцию для пожилого населения

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Экс-чемпион мира по боксу и депутат Гоcдумы Николай Валуев устроил веб-конференцию, в ходе которой отвечал на вопросы своих поклонников. Однако одно сообщение удивило звезду.

К политику обратился молодой человек, который представился главным редактором гей-журнала. Он предложил Валуеву дать интервью их изданию, отметив, что его коллеги рассчитывают «познакомиться поближе». Не надо со мной поближе знакомиться,...