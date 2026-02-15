Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 04:50

Этот кремовый том-ям с семгой и кокосом стал моим любимым обедом — рецепт с идеальным балансом вкусов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Том-ям обычно едят как суп, но в этом рецепте он превращается в сытное основное блюдо. Птитим отлично впитывает ароматный бульон и делает блюдо по-настоящему питательным.

Сначала мариную семгу: смешиваю сок половины лимона, сок половины апельсина, соевый соус и оливковое масло по вкусу. Заливаю этим маринадом 300 г семги на 5–7 минут. Запекаю рыбу в духовке при 200 °C 11 минут, предварительно положив на противень дольки половины апельсина в качестве подложки. Готовую семгу украшаю свежим тимьяном.

Для пасты обжариваю на сковороде одну нарезанную луковицу до мягкости, добавляю измельченный зубчик чеснока и 200 г помидоров черри, жарю еще минуту. Всыпаю 1,5 стакана птитима, вливаю 250 мл кокосовых сливок и 1 стакан воды. Добавляю пасту том-ям по вкусу, регулируя остроту, и томлю на небольшом огне, постепенно подливая воду, пока птитим не дойдет до нужной консистенции — от аль денте до полностью разваренного. В конце посыпаю блюдо измельченной петрушкой.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
еда
рецепты
рыба
супы
Азия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как ВСУ убили беззащитную женщину в зоне СВО
В Германии указали на тотальный провал переговоров в Мюнхене
«Русские переиграли»: в США заявили о вскрытии Россией планов Запада
Испанский педагог рассказал об отношении европейцев к России
В Кремле напомнили, какую роль сыграл Запад в нынешней ситуации на Украине
Дмитриев призвал Запад к диалогу на фоне панических настроений населения
«Осудили»: на Западе сделали вывод после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Раскрыт алгоритм действий в случае резкого роста платы за ЖКХ
Биография, личная жизнь, скандалы: как живет Анна Уколова
Атака ВСУ вызвала пожар на резервуаре с нефтепродуктами под Краснодаром
«Надувают щеки»: Пушков высказался о вкладе ЕС в переговоры по Украине
Стало известно, как США могут «душить» Иран перед переговорами
«Они настоящие»: Обама сделал неожиданное признание об инопланетянах
Запои, избиение возлюбленной, Полищук: куда пропал актер Алексей Макаров
Рубио и Зеленский «сверили часы» по обороне и экономике
В РПЦ пояснили, что верующим запрещено есть в масленичную неделю
«Никто не сможет»: на Западе раскрыли планы Евросоюза по Украине
«Растянуть не вышло»: Марочко рассказал о неудачной попытке контратаки ВСУ
В ОП озвучили, чем грозит нерадивым родителям неуплата алиментов
В РАН спрогнозировали, будет ли в России пандемия гриппа и ОРВИ
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.