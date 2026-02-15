Этот кремовый том-ям с семгой и кокосом стал моим любимым обедом — рецепт с идеальным балансом вкусов

Этот кремовый том-ям с семгой и кокосом стал моим любимым обедом — рецепт с идеальным балансом вкусов

Том-ям обычно едят как суп, но в этом рецепте он превращается в сытное основное блюдо. Птитим отлично впитывает ароматный бульон и делает блюдо по-настоящему питательным.

Сначала мариную семгу: смешиваю сок половины лимона, сок половины апельсина, соевый соус и оливковое масло по вкусу. Заливаю этим маринадом 300 г семги на 5–7 минут. Запекаю рыбу в духовке при 200 °C 11 минут, предварительно положив на противень дольки половины апельсина в качестве подложки. Готовую семгу украшаю свежим тимьяном.

Для пасты обжариваю на сковороде одну нарезанную луковицу до мягкости, добавляю измельченный зубчик чеснока и 200 г помидоров черри, жарю еще минуту. Всыпаю 1,5 стакана птитима, вливаю 250 мл кокосовых сливок и 1 стакан воды. Добавляю пасту том-ям по вкусу, регулируя остроту, и томлю на небольшом огне, постепенно подливая воду, пока птитим не дойдет до нужной консистенции — от аль денте до полностью разваренного. В конце посыпаю блюдо измельченной петрушкой.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.